Parçalı Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2023 10:40

Bağış kutusundan insan kafatası çıktı

ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen "Goodwill" isimli kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı.

Bağış kutusundan insan kafatası çıktı

Phoenix kentinde faaliyet gösteren Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polisle irtibata geçti.

İhbarın ardından salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü.

Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.

Polis Sözcüsü Lisa Berry, Maricopa Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ndeki ilk incelemede "gerçekliği teyit edilen" kafatasının oldukça eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önem arz etmediğini açıkladı.

Kim tarafından bağışlandığı bilinmeyen kafatasına incelemeler sonrası ne olacağı henüz belirlenmedi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İran'dan Körfez'deki adalar konusunda Arap ülkeleriyle ortak bildiri yayınlayan Japonya'ya tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
11:12
Türkiye’de kurulacak doğal gaz merkezi Rusya için stratejik önem taşıyor
11:11
Orta Vadeli Program'la yerli yazılım firmaları destekleniyor
11:04
Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı
11:08
Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
11:12
10 Soruda G20 Liderler Zirvesi
Daniel Fırtınası Yunanistan'ı vurdu
Daniel Fırtınası Yunanistan'ı vurdu
FOTO FOKUS
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
6 gün enkaz altında kalan Makbule öğretmen proteziyle yeni bir yaşama başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ