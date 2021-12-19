Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye bir kez daha füze atıldı.

Irak medyası, iki katyuşa füzesinin atıldığını, birinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diğer füzenin Yeşil Bölge'nin yakınına düştüğü, iki aracın hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

