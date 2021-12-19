Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta füze saldırısı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge iki füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye bir kez daha füze atıldı.
Irak medyası, iki katyuşa füzesinin atıldığını, birinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Diğer füzenin Yeşil Bölge'nin yakınına düştüğü, iki aracın hasar gördüğü kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Irak
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