Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı.

Akaryakıt dolumu yapılan araca yaklaşan bir adam, pompayı çıkarttı ve ateşe verdi.

Araç alevler içinde kalırken, adam koşarak uzaklaştı.

Dışardaki bir adamın aracın kapısını açmasıyla, araçtaki kadın kendini dışarı attı.

Kısa sürede alevlere müdahale eden istasyon görevlileri, olası bir faciayı engelledi.

Aracı ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Olay anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.