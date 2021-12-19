Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da patlama: Ölü sayısı 16'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Pakistan'da doğal gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çok sayıda ev, iş yeri ve araç hasar gördü.
Sindh eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuhu, patlamada, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) milletvekili Alamgir Khan'ın babasının da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı açıklandı
Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.
Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 01:04
- 00:39
- 00:29
- 00:42
- 00:17
Sıradaki Haber
Hollanda'da Omicron alarmı: 4 hafta tam kapanma uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz