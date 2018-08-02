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Bağdat’ta bir eve silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Bağdatta bir eve silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Irak’ta Bağdat polis güçlerinden Komiser Ahmed Halef, şehrin doğusundaki Sadr mahallesinde bir eve, susturucu silah taşıyan kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Halef, olay yerinden kaçmayı başaran saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığını dile getirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir örgüt üstlenmezken, Irak güvenlik güçlerinden, bu türden silahlı saldırıların DEAŞ tarafından yapıldığı sık sık ifade ediliyor.

DEAŞ, küçük çaplı saldırılarla varlığını korumaya çalışıyor

Hükümetin geçen yıl Aralık ayında yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkenin tüm toprakları DEAŞ terör örgütünün elinden alındı ancak DEAŞ, küçük çaplı saldırılarla varlığını korumaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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