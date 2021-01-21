Polis, patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu.

Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı açıklandı.

[Grafik: TRT Haber]