Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Bağdat'ta art arda patlamalar
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında en az 21 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.
Polis, patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu.
Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi.
Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı açıklandı.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Irak Son Dakika
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