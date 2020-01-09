Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı09 Ocak 2020 Perşembe 00:13 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 00:29
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.
Ne olmuştu?
ABD'nin 3 Ocak'ta, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.
İran, saldırıda 80 ABD'li askerin vurulduğunu iddia etmiş, ABD tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’ın yaptığı füzeli misillemelere dair açıklama yapmış "Saldırılardan hiçbir askerimiz zarar görmedi." demişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise Irak'taki ABD üssüne düzenledikleri saldırıyı "intikamın tamamı" olarak görmediklerini belirtmişti.
Kaynak: AA