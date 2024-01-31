BAE, UNRWA'ya sağladığı fonu askıya alan ülkelere çağrıda bulundu

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefonda görüştü.

Al Nahyan ve Lazzarini, UNRWA'nın görevlerini yerine getirmesine destek vermenin yollarını ve insani ve tıbbi yardımın Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil, yoğun, güvenli ve hiçbir engel olmaksızın ulaşmasını sağlamanın gerekliliğini görüştü.

BAE Dışişleri Bakanı, ülkesinin UNRWA'ya desteğini vurgularken, UNRWA'nın Filistin halkının, özellikle Gazze Şeridi'nde yaşadığı mevcut koşullar anlamında hayati bir role sahip olduğunu ifade etti.

BAE'li Bakan, görüşmede "UNRWA'ya sağladığı fonları askıya alan bağışçı ülkeleri bu kararı acilen yeniden gözden geçirmeye ve kuruma insani misyonlarını yerine getirmesi için destek sağlamaya devam etmeye" çağırdı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.