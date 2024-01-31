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Dünya
TRT Haber 31.01.2024 07:35

ABD'de Washington-Teksas geriliminin perde arkası

ABD’de güney sınırında yaşanan yasadışı göçmen krizi, Beyaz Saray ile Teksas eyaleti arasında gerginliğe sebep oldu. Teksas Valisi, Başkan Biden'in uyarılara rağmen sınıra çektiği dikenli teli kaldırmadı ve telleri koruması için de Ulusal Muhafızları görevlendirdi. Peki Teksas Valisi neye güvenerek Washington’a karşı sesini yükseltiyor?

ABD'de Washington-Teksas geriliminin perde arkası

ABD’de güney sınırında yaşanan yasadışı göçmen krizi, Teksas eyaleti ile federal hükümet arasında sorun olmaya devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için geldiği sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çeken Teksas Valisi'nin, dikenli tellerin kaldırılmasını isteyen ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını tanımaması, Beyaz Saray ile Teksas eyaleti arasında gerginliğe sebep oldu.

Direnişinin ardında güçlü ekonomi yatıyor

Teksas Valisi Greg Abbott, Başkan Biden’ın uyarılarına kulak asmadı, sınıra jiletli ve dikenli tel çekti.

Dahası, Biden’ın telleri kesmesi için harekete geçirdiği federal güvenliğe karşı ulusal muhafızları görevlendirdi.

Teksas Valisi'nin bu direnişinin ardında yatan neden ise, Teksas’ın güçlü ekonomisi ve ABD’nin federal yapısı.

Teksas'ta yılda ortalama 1,5 milyar varillik petrol çıkarılıyor.

Yüzde 42 ile ABD'nin en büyük petrol üreticisi eyaleti. Dünya genelinde de ilk 10 arasında.

Eyaletin petrol gelirleri 2023 yılında 25 milyar dolar olarak açıklandı ve bu tarım dahil diğer gelir kaynakları, Teksas'ı ülke siyasetinde söz sahibi yapmaya yetiyor.

ABD’nin gayri safi yurt içi hasılasına en büyük katkıyı yapan ikinci eyalet

Teksas, tarım, hayvancılık ve petrol endüstrilerindeki faaliyetleriyle ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasılası yaklaşık 27 trilyon dolar.

Teksas yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık payıyla, ABD’nin gayri safi yurt içi hasılasına en büyük katkıyı yapan ikinci eyalet.

Nüfusu 30 milyon olan Teksas, ülkenin iş gücünün yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyor.

ABD’nin yönetim sistemi, federal hükümet ile rakip partiden valilerin yönettiği eyaletler arasında zaman zaman sorunlar yaşanmasına sebep oluyor.
 

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