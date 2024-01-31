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Dünya
TRT Haber 31.01.2024 07:13

İngiltere'de AB'siz dördüncü yıl: Geri dönüş isteği ön plana çıkıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının üzerinden tam dört yıl geçti. Ancak Brexit'in getirdiği değişimler ve belirsizlik hala gündemde. Büyük umutlarla Avrupa Birliği’nden çıkan İngiltere'de son dönemde birliğe geri dönüş isteği ön plana çıkıyor.

İngiltere'de AB'siz dördüncü yıl: Geri dönüş isteği ön plana çıkıyor

Brexit sonrasında ticarette yaşanan zorluklar öne çıkıyor. Sınır kontrolleri ve tedarik zinciri sorunları iş dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu araştırmasına göre Brexit sonrası Finans sektöründe 7 bin iş kaybı yaşandı.

Aynı araştırmaya göre Brexit'in market alışverişine yansıması da yaklaşık 7 milyar sterlin olarak hesaplandı.

Siyasette de Brexit'in etkileri gözlemleniyor. İskoçya Brexit'in kendilerine 3 milyar sterlinlik bir maliyet getirdiğini savunuyor.

Avrupa Birliği’ne katılma talebini sürdürüyor.

Anketlere göre İskoç gençlerin yüzde 62'si Avrupa Birligi üyeliğinden yana.

Araştırma şirketi YouGov'un Ocak 2023'te yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 54'ü Brexit'in yanlış karar olduğunu ifade etti.

Kararın doğru olduğunu düşünenler ise yüzde 35'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 58'i Avrupa Birliği’ne yeniden katılmayı savunuyor.  

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