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BAE, İsrail'e 100 bin COVİD-19 tanı kiti gönderdi
[Fotoğraf: AA]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), COVİD-19 ile mücadelede iş birliği çerçevesinde, İsrail'e 100 bin tanı kiti gönderdiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE ile COVİD-19'la mücadele kapsamında iş birliği yapacağını açıklaması üzerine, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde yer alan bir haberde, 100 bin tanı kitini taşıyan BAE'ye ait bir uçağın, 26 Mart'ta Tel Aviv'e indiği belirtildi.
Haberde ayrıca, BAE'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan uçakların, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na direkt inebildiği ifade edildi.
Etiketler: BAE Birleşik arap emirlikleri israil covid-19Son Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:19
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