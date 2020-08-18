Filistin'in ilhakını normalleştirme çabalarının son örneği, BAE ile İsrail arasındaki ittifak oldu.

Kirli ittifaka tepki gösteren Filistin yönetimi, Dubai'de yapılacak Expo 2021'e katılmayacaklarını duyurdu.

BAE, salgını nedeniyle 1 Ekim 2021'e ertelenen Expo 2021 fuarına, İsrailli firmaları da davet etmişti.

BAE'li aktivistler açıklama yaptı

İttifaka BAE'li bir grup aktivist yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Aralarında akademisyen, iş insanları ve politikacıların bulunduğu 20 aktivist, anlaşmayı reddettiklerini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'le varılan anlaşmanın BAE halkını temsil etmediği belirtildi.

Normalleşme adı altında İsrail'in Filistin topraklarında hak sahibi olduğunun kabul edildiği vurgulandı.

Almanya'da protesto

Almanya'da da Filistinliler, söz konusu anlaşmayı protesto etti.

BAE'nin Berlin Büyükelçiliğinin önünde toplanan Filistinliler, iki ülke aleyhinde sloganlar attı.

Protestocular "Filistinlilerin hakları olmadan barış olmaz", "Tarih hainleri affetmeyecek" ve "Kudüs Filistin’in başkentidir" yazılı dövizler taşıdı.

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail-BAE normalleşmesi kabul edilemez

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de iki ülke arasındaki sözde normalleşme adımına dikkat çekti.

Sabri, "İsrail ile BAE arasındaki normalleşme kabul edilemez. Bu anlaşma 'yenilgi' demektir. Mescidi Aksa minberi, tüm Müslüman alimler ve ümmete bırakılmış bir emanettir." ifadelerini kullandı.

İsrail'den "Kızıldeniz" vurgusu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, anlaşmanın Kızıldeniz'in güvenliği konusunda körfez ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini artıracağını yazdı.

İsrail'in, Kızıldeniz'in bir "Arap veya İslam gölüne" dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu'ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor.