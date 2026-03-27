BAE: İran'dan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin 6 balistik füze ve 9 İHA'ya müdahale ederek engellediği belirtildi.

Bakanlık, bugüne kadar toplamda 378 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1835 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Açıklamada, olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.