Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 14:21

İsrail'de sirenler çaldı

İran'ın misillemesi nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'de sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin orta ve güney kesimlerinde İran'ın gün içinde yaptığı üçüncü misilleme nedeniyle sirenler çaldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'ın attığı füzelerden bir tanesinin çok başlıklı olduğunu öne sürerken bir diğer füzenin açık alana isabet ettiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ise Tel Aviv'e yönelen çok başlıklı füze engellenemedi ve füze parçaları isabet kaydetti.

İran füzelerinin hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.​​​​​​​

ETİKETLER
İran İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ