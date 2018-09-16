BAE ile Ürdün Filistin'e destek konusunda hemfikir

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ürdün, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek için uluslararası toplumu harekete geçirme çabalarını sürdürmek gerektiği konusunda anlaşma sağladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede Ürdün ile BAE arasındaki ortak işbirliği yönleri ve güçlendirme yollarının yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca UNRWA'nın rolünün önemini vurgulayarak, Ajansın Filistinli mültecilere karşı görevlerini yerine getirebilmesi için uluslararası toplumun desteğini harekete geçirme yönündeki çabaları sürdürmek gerektiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Ürdün'ün UNRWA'ya destek çabaları ve Ajansın görevine devam etmesini sağlama konusundaki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de BAE'nin Ürdün'de verdiği destekten övgüyle söz etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki 150. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "Ürdün bize, Mısır'la birlikte, UNRWA krizinin ele alınacağı uluslararası toplantı çağrısı yaptıklarını iletti." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Kaynak: AA