BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC 2022) sırasında BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein arasında temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Söz konusu projelerin 2035 yılına kadar her iki ülkede ve dünyada 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Tarafların, teknik uzmanlık, proje yönetimi yardımı ve finansman sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve çevresel açıdan faydalı sürdürülebilir enerji projelerini desteklemek için çalışacağı aktarıldı.

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Hochstein, "Anlaşma, küresel enerji sektöründeki geçiş sürecini desteklemeye, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye ve iklim krizini acilen ele almaya katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

BAE son on yılda dünya çapında temiz enerji teknolojileri ve çözümlerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.