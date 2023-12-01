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Dünya
AA 01.12.2023 15:19

BAE, iklim değişikliği için 30 milyar dolarlık fon oluşturulduğunu duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyadaki iklim değişikliği çözümleri için 30 milyar dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı.

BAE, iklim değişikliği için 30 milyar dolarlık fon oluşturulduğunu duyurdu
[Fotograf: Reuters]

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) açılışında konuştu.

Al Nahyan, konferansın dünyada birçok meydan okumanın olduğu bir zamanda düzenlendiğine işaret ederek, bunların en önemlileri arasında iklim değişikliği ve bunun hayatın tüm alanlarını etkileyen yansımaları olduğunu söyledi.

İklim değişikliği finansman açığını kapatmak ve bu konudaki çözümler için 30 milyar dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıklayan Al Nahyan, bu fonla 2030'a kadar 250 milyar dolarlık yatırımın hedeflendiğini dile getirdi.

Al Nahyan, BAE'nin iklim değişikliği çalışmaları ve yenilenebilir ve temiz enerjiyi finanse etmek için 100 milyar dolar yatırım yaptığını ve gelecek 7 yıl içinde 130 milyar dolar daha yatırım yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Expo City Dubai'de dün başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek. Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'e 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

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