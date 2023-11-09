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Dünya
AA 09.11.2023 13:07

BAE, Gazze Şeridi'ne 25 ton insani yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 25 ton insani yardım gönderdi.

BAE, Gazze Şeridi'ne 25 ton insani yardım gönderdi

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, 25 ton gıda, tıbbi ve çeşitli yardım malzemeleri taşıyan uçağın BAE'den Mısır'ın Ariş kentine gönderildiği belirtildi.

Yardımların Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştırılacağı aktarıldı.

BAE Kalkınma İşleri ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sultan eş-Şamisi, hava köprüsünün devamı niteliğindeki yardımların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin en savunmasız kesimlerinin acılarını hafifletmek amacıyla gönderildiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 165 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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