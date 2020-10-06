Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, güney sorununun ancak ülkenin kuzeyinden ayrılmakla çözüleceğini öne sürdü.

GGK'nin internet sitesinde yer alan habere göre Zubeydi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Rusya'nın Sana Büyükelçisi Vladimir Dedushkin ile bir araya geldi.

Görüşmede güney halkının canlı ve güncel bir sorunu olduğunu ve bu soruna geçici çözümler bulunamayacağını belirten Zubeydi, "Bu sorun ancak köklerine ve nedenlerine inilerek, güney halkının kendi devletini ve kimliğini kazanma talepleri yerine getirilerek çözülebilir." ifadesini kullandı.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da birleşmişti

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da birleşmişti. Ülke iki buçuk yıllık geçiş döneminde iki parti tarafından ortaklaşa yönetilmiş, 1993 yılında yapılan seçimin ardından iki ülke tamamen birleşmişti. 2017'de kurulan ve geçici başkent Aden, Sokotra Adası ve güneydeki diğer kentlerde kontrolü elinde bulunduran GGK ise güneyin kuzeyden ayrılmasını istiyor.