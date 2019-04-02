Reuters haber ajansının hazırladığı rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) daha önce ABD istihbarat servisleri için çalışan istihbaratçıların yardımı ve Raven Projesi olarak bilinen program aracılığıyla onlarca gazetecinin telefonuna sızdı.

ABD’li eski istihbarat çalışanları, BAE istihbaratının, ülke yönetiminden ayrılanlar ve siyasi muhaliflere karşı casusluk yapmak için kullandığı Raven programında görev aldı.

Reuters’in Raven programından elde ettiği belgeler ve 4 eski Raven çalışanın verdiği bilgiler, 2017 yılının haziran ayında dört Körfez ülkesinin Katar ile ilişkileri kestiğini açıkladığı hafta, Raven programında çalışan istihbaratçıların Katar ve Müslüman Kardeşler ile ilişkileri olduğu düşüncesiyle onlarca gazetecinin telefonlarına sızdığını gösterdi.

En az 9'u NSA ve ABD ordusunun eski mensupları

Buna göre, Raven Projesi'nde görev alan ve en az 9’unun Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD ordusunun eski çalışanları olduğu ABD'liler, son dönemde Körfez ülkeleri arasındaki artan çatışmalarda önemli rol oynuyor.

ABD’nin eski Katar Büyükelçisi Dana Shell Smith ise, ABD’li eski istihbarat çalışanlarının bir hükümetten taraf olarak, Washington’ın müttefikine karşı eylemlerde bulunmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Dana Shell Smith, ABD’nin elektronik istihbarat için eğittiği görevlileri, istihbarattaki görevleri sonlandıktan sonra da gözetim altında tutması gerektiğini belirtti.

Casusluğun amacı

BAE istihbaratının kullandığı casusluk programı Raven’in eski çalışanları, amaçlarının Katar Kraliyet ailesinin Al Jazeera ve diğer medya kuruluşlarının yayın politikasını etkilediğine dair delil elde etmek ve Al Jazeera ile Müslüman Kardeşler arasındaki bağları ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Ancak raporu hazırlayan Reuters, Raven programının amaçladığı verileri elde edip edemediğini belirleyemedi.

Hedef alınan gazeteciler kimler?

Ruters’in elde ettiği belgelere göre, BAE istihbaratının hedef aldığı bazı gazetecilerin isimleri ve yaptıkları işler şöyle:

- Al Jazeera Network'ün İdari İşler Başkanı Hamad bin Samir el-Sani, iPhone marka telefonuna BAE tarafından sızılan isimler arasında.

- İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Arapça yayın yapan kanalında program sunan ve genellikle liderleri ağırlayan Giselle Khoury. Belgelere göre, Katar’la ilişkilerin kesilmesinden 3 gün sonra Giselle Khoury’nin iPhone marka telefonuna sızıldı.

Revan programından elde edilen belgelere göre, gazetecinin BAE’yi eleştiren gazeteci Azmi Azmi Beşşare ile telefon görüşme yapması telefonuna sızılmasına neden olmuş.

- Revan Projesi'nde görev alan ABD’liler ve elde edilen belgelere göre telefonuna sızılan bir diğer isim, Al Jazeera’de program sunucusu olan Faysal Kasım.

ABD ve BAE'den yorum gelmedi

Katar’ın Washington’daki Büyükelçiliği Medya Ateşesi Casim bin Mansur el-Sani, Katar hükümetinin Al Jazeera’ye herhangi bir günden empoze etmediğini ve kanalın saygı duyulan diğer kanallar gibi çalıştığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve BAE’nin Washington Büyükelçiliği ise, konuyla ilgili sorulan sorulara yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: Reuters