Bacağını kaybeden Filistinli kızın tek hayali okuluna yürüyerek gidebilmek

134 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze'de İsrail saldırılarından yaralı olarak kurtarılanların çoğu ampute oluyor. Doktorlar hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle hastaların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor. Hayatlarına ampute olarak devam etmek zorunda kalan yüzlerce çocuğun ise gelecek hayalleri yarım kalıyor.

Filistinli Cina, İsrail'in "güvenli bölge" olduğunu iddia ederek binlerce kişiyi sürdüğü Gazze'nin güneyinde ailesiyle birlikte sığındığı evde bombaların hedefi oldu.

İsrail'in vurduğu 141 yıllık El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hasar görmeyen kısmında tedavi gören Cina ne yazık ki bacağını kaybetti.

Hastanedeki yatağında bir kağıt parçasına bacağı olmayan kız resimleri çizen Cina, İsrail'in hayallerini paramparça ettiğini söyledi.

Cina, vücudunun bir kısmını normal şekilde hareket ettirememenin, akranları gibi oyun oynayıp ders çalışamayacağını bilmenin kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

"Keşke yürüyebilseydim, oynayabilseydim"

Sağ bacağını kaybeden, sol bacağında da ciddi yara bulunan Cina, şöyle konuştu:

"Keşke yürüyebilseydim, oynayabilseydim, öğrenebilseydim ama işgalciler beni bundan mahrum etti. Okuduğum okulda sınıfım 4. katta, merdivenleri nasıl çıkacağım? İşgalciler beni eğitimden ve yürümek gibi en basit şeylerden mahrum bıraktı."

Dünyanın diğer ülkelerindeki akranları gibi yürümek, oynamak, okula gitmek istediğini dile getiren Cina, büyüyünce doktor olma hayalini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durmasını isteyen Cina, "Gazze'de savaş nedeniyle yüzlerce çocuğun ayakları kesildi. Gazze Şeridi'ndeki çocuklar yerlerinden edildiler ve baskı altındalar. Onların tek isteği dünyanın geri kalan ülkelerindeki çocuklar gibi özgür yaşamak." dedi.

Kızına, bacağının kesildiğini söylemekte zorlandı

Cina'nn annesi ise kızının bacağını kaybettiğini öğrendikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ameliyathaneden çıktığımda kendime sürekli şunu soruyordum: Kızıma nasıl söyleyeceğim? Ona ne söyleyeceğim? Kesinlikle üzülecek."

Filistinli anne, başlangıçta Cina'ya bacağının kesildiğini, iki kardeşinin de öldürüldüğünü söylemenin kendisi için çok zor olduğunu ancak günler içinde bunu söyleyebildiğini ve Cina'nın şok geçirdiğini anlattı.

Acılı anne, bu haberin kızının komaya girmesine neden olduğunu ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü aktardı.

"Kızım, bacağının kesildiğini kabullenemiyor"

Yaşadıkları Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nden "daha güvenli" olduğu düşüncesiyle 12 Ocak'ta Es-Sabra bölgesindeki kız kardeşinin evine yerleştiklerini anlatan Filistinli anne, ancak İsrail güçlerinin hiçbir uyarıda bulunmadan bu evi de vurduğunu söyledi.

Söz konusu saldırıda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, kızının bacağının kesildiğini ve aralarında kız kardeşinin de bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını belirten Filistinli anne, kendisinin de bir parmağının kesildiğini aktardı.

Dünyaya "Gazze Şeridi'ndeki bu adaletsizliği ve İsrail'in bu saldırılarını durdurun" diye seslenen Filistinli anne şöyle devam etti:

"Kızım bacağının kesildiğini hala kabullenemiyor ve sürekli 'Yürümek istiyorum, bacağımı istiyorum' diyor."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 12 bin 660 çocuk öldürüldü.