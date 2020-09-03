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Azez'de DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Azez'de terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 4 ayrı hücre evine baskın yapıldı. Operasyonda, çok sayıda bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 DEAŞ üyesi tutuklandı.
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyelerini deşifre etmek maksadıyla Kilis Emniyeti koordinesinde çalışma başlatıldı.
Azez'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandığı 4 hücre evi tespit edildi.
Suriye Görev Gücü kapsamında eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce adreslere baskın düzenlendi.
Aramalarda çok sayıda patlayıcı madde, kullanılmaya hazır bomba düzeneği ile silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişi tutuklandı.
Etiketler: suriye azez deaş operasyonu bomba silahSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 01:58
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