Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyelerini deşifre etmek maksadıyla Kilis Emniyeti koordinesinde çalışma başlatıldı.

Azez'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandığı 4 hücre evi tespit edildi.

Suriye Görev Gücü kapsamında eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce adreslere baskın düzenlendi.

Aramalarda çok sayıda patlayıcı madde, kullanılmaya hazır bomba düzeneği ile silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişi tutuklandı.