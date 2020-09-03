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Azerbaycan, cephe hattında keşif yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurdu
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Azerbaycan, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdü. Bölgede Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor. Son 24 saatte 29 kez ateşkes ihlali gerçekleşti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
İHA'nın cephenin Fuzuli şehri istikametinde Azerbaycan mevzilerini gözetlediği sırada düşürüldüğü belirtildi.
Son 24 saatte 29 ateşkes ihlali
Bölgede Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri de devam ediyor.
Ermenistan güçleri son 24 saatte 29 kez ateşkes ihlali yaptı. İhlaller Ermenistan'ın Berd bölgesi ile işgal altında tuttuğu Terter, Ağdam, Fuzuli ve Cebrayil
bölgelerinde gerçekleşti.
Azerbaycan ordusu açılan ateşlere misliyle karşılık verdi.
Etiketler: insansız hava aracı Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 01:49
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