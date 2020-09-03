Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İHA'nın cephenin Fuzuli şehri istikametinde Azerbaycan mevzilerini gözetlediği sırada düşürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte 29 ateşkes ihlali

Bölgede Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri de devam ediyor.

Ermenistan güçleri son 24 saatte 29 kez ateşkes ihlali yaptı. İhlaller Ermenistan'ın Berd bölgesi ile işgal altında tuttuğu Terter, Ağdam, Fuzuli ve Cebrayil

bölgelerinde gerçekleşti.

Azerbaycan ordusu açılan ateşlere misliyle karşılık verdi.