Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybederken ülkede toplam vefat sayısı 1216'ya çıktı.

Açıklamada, 1672 yeni vakayla salgına yakalanan kişi sayısının 65 bin 453'e, iyileşen sayısının ise 50 bin 357'ye ulaştığı belirtildi.