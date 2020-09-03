Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas'ta COVID-19'dan 32 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Fas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 1216'ya yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybederken ülkede toplam vefat sayısı 1216'ya çıktı.
Açıklamada, 1672 yeni vakayla salgına yakalanan kişi sayısının 65 bin 453'e, iyileşen sayısının ise 50 bin 357'ye ulaştığı belirtildi.
Etiketler: Fas koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 00:49
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