Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 53 kişiyi kurtardı
[Fotograf: AA]
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 53 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürürüyor.
Ekipler, enkaz altında kalan 53 kişiyi kurtardı, 691 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
Bakanlık, Azerbaycan ekiplerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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