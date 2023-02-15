Raporlara göre, 18 Aralık'ta, United Airlines'ın 1722 sefer sayılı uçuşu Hawaii'deki Maui'den başladı ve uçak aniden 1400 fit (yaklaşık 425 metre) irtifa kaybetti.

Daha sonra uçuş dengesi sağlanan uçak, güvenli şekilde San Francisco'ya indi.

CNN'e konuşan bir yolcu, uçakta çığlıklar duyduğunu belirterek, "Sıra dışı bir şeylerin olduğunu ya da en azından bunun normal olmadığını herkes biliyordu." ifadesini kullandı.

Havacılık takip sitesi Flightradar24'e göre, uçak, Kahului Havalimanı'ndan kalktıktan 71 saniye sonrasına kadar seyrine normal bir şekilde devam etti.

ABD'de uçak kazalarını soruşturan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 3 hafta içinde olayla ilgili bir rapor hazırlayacak.