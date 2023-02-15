Davanın hakimi David Mason, açıkladığı söz konusu kararına dair, "gerçek masumiyete kanıt" bulunması gerekliliğine dikkat çekti.

Kararla birlikte 50 yaşındaki Lamar Johnson isimli kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Johnson, hakime ve davası için çalışan herkese teşekkür etti.

Soru almayan Johnson, karar için, "Bu inanılmaz." ifadesini kullandı.