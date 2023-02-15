Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:07Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'de tehlikeli madde taşıyan kamyonun kazası paniğe yol açtı
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kamyonun kaza yapması sonucu tehlikeli madde sızıntısı yaşandı.
Söz konusu kaza, Tucson şehir merkezinin güneydoğusundaki "I-10" yolu üzerinde yaşandı.
Arizona Kamu Güvenliği Birimi, kamyondan sıvı nitrik asit sızdığının belirlenmesinin ardından, 800 metre mesafedeki sakinlere bölgeyi terk etmeleri ve 1 mil (1,6 kilometre) mesafedekilere birkaç saat boyunca yerlerinde kalmaları talimatı verdi.
[Fotoğraf: AP]
Daha sonra, "yerinde kal" talimatı geri çekilirken, tahliye süreci başlayanların tahliyesine devam edileceği bilgisi verildi.
Kamyon sürücüsünün kazada öldüğü duyuruldu.
Nitrik asit, gübre ile plastik ve boyaların imalatı için amonyum nitrat yapmada kullanılıyor.
Etiketler: ABD
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