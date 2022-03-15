Azerbaycan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Masdar" şirketince inşa edilecek santralin temel atma törenine, Aliyev'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui katıldı.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, santralin Azerbaycan'ın artan enerji ihtiyacını karşılayacağını, aynı zamanda ihracat potansiyelini de genişleteceğini söyledi.

Dost ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'yle Azerbaycan'ın siyasi ve ekonomik alanlarda başarılı iş birliği yaptığını, ticari ilişkilerin arttığını vurgulayan Aliyev, yenilenebilir enerji alanında da iş birliğine start vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Azerbaycan'da yenilenebilir enerji potansiyeli çok büyük"

Aliyev, komşu ülkelerde ve Avrupa kıtasında elektriğe büyük ihtiyaç duyulduğunu, Azerbaycan'ın elektrik enerjisini çevre dostu kaynaklardan ürettiğini dile getirdi.

"Azerbaycan'da yenilenebilir enerji potansiyeli çok büyük. Bu nedenle dünyanın önde gelen enerji şirketleri artık bu alanda Azerbaycan'la iş birliği yapmak istiyor. Yakın zamanda yeni projelere imza atacağız."

Karadağ güneş enerjisi santrali

Bakü yakınlarındaki Alat kasabasında yapımına başlanan Karadağ güneş enerjisi santralinin proje değeri, 225 milyon dolar olarak belirlendi. Santralin finansman ve yapımını Masdar şirketi üstlenecek.

Santral faaliyete geçtiğinde 110 bin eve elektrik sağlayacak.