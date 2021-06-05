COVID-19 salgını dolayısıyla geçen yıl Mart ayında sınırlarını kapatan Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’ya kapılarını açıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

18 yaş altındakiler için de test talebi

Bu çerçevede, 18 yaşından büyüklerin iki doz aşı yaptırdığını belgeleyenler veya uçuş öncesi 72 saat içerisinde geçerli PCR testi yaptıranlar ülkeye kabul edilecek.

Ayrıca 1-18 yaş aralığında 72 saat öncesini kapsayan negatif test sonucu bulunan tüm yolcular da Azerbaycan'a girebilecek.