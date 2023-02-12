Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından kardeş ülke Azerbaycan yardım göndermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından gönderilen 40 jeneratör depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı. Azerbaycanlı yetkililerin eşliğinde getirilen jeneratörler, Şanlıurfa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan yardım deposuna teslim edildi.

Azerbaycan Milli Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı İlham Hasanov, Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Deprem sonrası Azerbaycan'ın her türlü destek için seferber olduğunu anlatan Hasanov, şöyle konuştu:

"Türk halkının kötü gününde üzüntüsünü paylaşıyoruz. Türk halkının yanında olmayı kendimize borç biliyoruz. Cumhurbaşkanlarımız tarafından başlatılmış bu kardeşlik ilişkileri bu zor günde de kendisini gösterdi ve biz bu dostluğun devamı olarak Azerbaycan Milli Meclisi olarak yardımımızı yaptık. Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova önderliğinde gönderilen yardımları Türkiye'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun."