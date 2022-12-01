Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Kasım 2022'de Fransa Ulusal Meclisinde Azerbaycan aleyhine alınan yalan ve iftira niteliğindeki kararın, bir süre önce Senato'da kabul edilen karar gibi, Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik yeni bir provokasyonu olduğu" belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu kararla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarının baltalanması amaçlanıyor.

Uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan bu kararın Fransa'nın taraflı siyasi tutumunu, dolayısıyla tarafsız ve adil bir ara bulucu olarak hareket edemediğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kararın görüşüldüğü oturumlarda Fransız hükümeti temsilcisinin karara fiilen destek vermesi, kararın arkasında son dönemlerde farklı ortamlarda Azerbaycan karşıtı girişimlerde bulunan Fransız hükümetinin bulunduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Fransa yaklaşık 25 yıl boyunca ara buluculuğunu bahane ederek Ermenistan'ın saldırganlığına ve işgal politikasına sessiz kalmış, böylece ihtilafın çözümü için çalışmamıştır. Azerbaycan'ın işgali sona erdirip sorunu tek başına çözmesinin ardından, Fransa'nın ülkemize karşı açıkça karalama kampanyası yürütmesi ve suçlamalarda bulunması taraflı niyetinin bir tezahürüdür.

Bu kararı ve daha önce Senato tarafından kabul edilen karar da dahil olmak üzere Fransa'nın attığı provokatif adımları şiddetle reddediyoruz."

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva da Fransa Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı kararına tepki gösterdi.

Abdullayeva, Twitter hesabından, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını 30 yıl işgal altında tuttu. Bir milyona yakın Azerbaycanlının temel haklarını ayaklar altına alarak savaş suçları işledi ve bölgeyi viran etti. O zaman sessiz kaldınız. Şimdi konuşarak barışı engelliyorsunuz." paylaşımında bulundu.

Fransa'da Ulusal Meclis'in kabul ettiği karar tasarısı

Fransa'da Ulusal Meclis'te dün "Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı saldırısını sonlandırmasını ve Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesini" öngören karar tasarısı görüşülmüştü.

Meclis oturumuna katılan 256 milletvekilinin tamamı, tasarıya "evet" oyu vermişti.

Bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısında, "Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri" talep ediliyordu.

Tasarıda ayrıca Fransız hükümetine, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklarda "işgalin ve saldırıların" devam etmesi halinde bireysel ekonomik yaptırımlar uygulamayı göz önünde bulundurma çağrısı yapılmış; Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin artırılması talep edilmişti.

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanlığına meclisin iki kanadında kabul edilen Azerbaycan ve Ermenistan'a ilişkin tasarı soruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, parlamenter tasarı metinleri, hükümetin resmi tutumunu temsil etmiyor ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bağımsız şekilde kabul edildi.

Açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın konu hakkındaki tutumunun bilindiği ve bunu defalarca tekrar ettiği vurgulandı. Ayrıca Colonna'nın

"Fransa'nın (Azerbaycan ve Ermenistan) tarafların barış şansını yakalamak için müzakerelerle ilerlemesinden" yana olduğu aktarıldı.