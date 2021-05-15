Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın "sınır ihlali" iddialarına yanıt
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan, son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yükselen tansiyona ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan, sınır birliklerinin iki ülke sınırında konuşlandığını ancak bu durumun karşı tarafta rahatsızlık oluşturduğunu aktardı.
Erivan yönetimi ve Ermenistan basını, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan topraklarına girdiğini iddia etti.
İddiaya Azerbaycan sınır birliklerinden yanıt geldi.
Sınırda konuşlanan birliklerin Ermenistan tarafında rahatsızlık oluşturduğuna dikkat çekildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü sağlandıktan sonra Ermenistan ile devlet sınırında gerekli birimlerinin oluşturulması çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
Azerbaycan ve Ermenistan, sınır muhafaza birliklerinin temsilcilerinin katılımı ile görüşmelerini sürdürüyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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