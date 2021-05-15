ABD'de petrol boru hattına saldırıdan sonra 'güvenlik açığı' tartışmaları başladı
ABD'deki akaryakıt boru hattına yapılan siber saldırı sonrası güvenlik açığı tartışmaları sürüyor. Uzmanlar, benzer saldırıların elektrik ve su şebeklerine yapılabileceği uyarısında bulunuyor.
ABD akaryakıt boru hattına siber saldırının yol açtığı sorunu çözmeye çalışıyor.
Kuzey Carolina eyaletinde bazı istasyonlarda işlemler durdu, bazılarında ise araç yoğunluğu yaşandı.
ABD'de güvenlik açığı tartışması
Sistem normale döndü; ancak akaryakıt tedarikinin tam olarak sağlanabilmesi hafta başını bulacak.
Uzmanlar, ABD yönetimini ülkedeki güvenlik zafiyeti ile ilgili uyardı, benzer saldırıların elektrik ve su şebekleri için de olabileceğine dikkat çekti.
"5 milyon dolar fidye" iddiası
ABD medyasının iddiasına göre, yaklaşık 1 milyar dolarlık zarara sebep olan siber saldırı fidyecilere 5 milyon dolar verilerek çözüldü.
ABD Başkanı Joe Biden, fidye konusunda yorum yapmadı. Biden, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna dair kanıtın olmadığını açıklamakla yetindi. Ancak FBI'ın istihbaratına göre saldırganların Rusya kaynaklı olduğu ifade edilmişti.
Akaryakıt fiyatları son 7 yılın en yüksek orana çıkmıştı
Akaryakıt boru hattına yönelik siber saldırı üzerine 17 eyalette acil durum ilan edilmiş, akaryakıt fiyatları son 7 yılın en yüksek orana çıkmıştı.
ABD'nin birçok devlet kurumu ve şirketi ocak ayında siber saldırıya uğramış,
saldırıdan Rusya sorumlu tutulmuştu.
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