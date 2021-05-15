ABD akaryakıt boru hattına siber saldırının yol açtığı sorunu çözmeye çalışıyor.

Kuzey Carolina eyaletinde bazı istasyonlarda işlemler durdu, bazılarında ise araç yoğunluğu yaşandı.

ABD'de güvenlik açığı tartışması

Sistem normale döndü; ancak akaryakıt tedarikinin tam olarak sağlanabilmesi hafta başını bulacak.

Uzmanlar, ABD yönetimini ülkedeki güvenlik zafiyeti ile ilgili uyardı, benzer saldırıların elektrik ve su şebekleri için de olabileceğine dikkat çekti.

"5 milyon dolar fidye" iddiası

ABD medyasının iddiasına göre, yaklaşık 1 milyar dolarlık zarara sebep olan siber saldırı fidyecilere 5 milyon dolar verilerek çözüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, fidye konusunda yorum yapmadı. Biden, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna dair kanıtın olmadığını açıklamakla yetindi. Ancak FBI'ın istihbaratına göre saldırganların Rusya kaynaklı olduğu ifade edilmişti.

Akaryakıt fiyatları son 7 yılın en yüksek orana çıkmıştı

Akaryakıt boru hattına yönelik siber saldırı üzerine 17 eyalette acil durum ilan edilmiş, akaryakıt fiyatları son 7 yılın en yüksek orana çıkmıştı.

ABD'nin birçok devlet kurumu ve şirketi ocak ayında siber saldırıya uğramış,

saldırıdan Rusya sorumlu tutulmuştu.