Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda düşman askeri ile askeri teçhizat imha edildi.

"Çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi"

Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Azerbaycan Ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti. Çatışmada çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

27 Eylül ile 2 Ekim saat 20.00 arasında Ermenistan ordusuna verilen kayıplar şu şekilde sıralandı:

"230 taneye kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komut-gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç, 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi."