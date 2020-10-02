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Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.
İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8. aya girilmiş oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Filistin Devlet Başkanı mahmud abbas ohal koronavirüsSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 23:10
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