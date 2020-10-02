Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.

Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.