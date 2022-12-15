Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelerek Karabağ'da yaşanan gelişmeler hususunda bilgi verdi.

Bayramov, Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 4 gündür protesto eyleminde bulunduğunu hatırlatarak eyleme neden olan durumun hala giderilmediğini vurguladı.

"Söz konusu bölgeye doğal gaz tedariki Ermenistan tarafından sağlanıyor"

Azerbaycan'ın Laçın yolunda araçların hareketine herhangi bir kısıtlama getirmediğini ve Azerbaycanlı protestocuların trafiği durdurmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bayramov, "Protestocular, başta ambulanslar olmak üzere sivil araçların hareketine yardımcı olacaklarını açıkladı. Mevcut durumun insani krize yol açabileceği iddiaları abartılı. Topraklarımızda yaşayan Ermenilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazırız." dedi.

Bayramov, geçici olarak Rus unsurlarının kontrolündeki bölgeye doğal gaz tedarikinin Azerbaycan tarafından durdurulduğu yönündeki iddiaları ise "Söz konusu bölgeye doğal gaz tedariki Ermenistan tarafından sağlanıyor ve o bölgenin doğal gaz ağı Azerbaycan'ın ağına entegre değil. Yine de Azerbaycan, herhangi bir teknik arıza durumunda daha önce olduğu gibi sorunun çözümü yönünde diyaloga hazırdır." şeklinde yalanladı.

Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle 46 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında döşediği mayınların neden olduğu sorunlara da değinen Bayramov, "2. Karabağ Savaşı bittikten sonra 276 Azerbaycan vatandaşı mayın patlamasından zarar gördü. Bunlardan 35'i sivil 46 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.