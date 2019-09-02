Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında organize edilen tatbikat, Türk F-16'larının Azerbaycan'a gelmesiyle başladı.

Tatbikatta, F-16'ların yanı sıra iki ülkeden Mig-29, Su-25 savaş uçaklarıyla, CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA