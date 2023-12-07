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Dünya
AA 07.12.2023 12:05

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat 2024'te yapılacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Anayasa'nın 101. maddesinin 1. kısmına dayanarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtildi.

Aliyev'in erken seçim ilan ettiği belirtilen kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.

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