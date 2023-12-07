ABD Dışişleri Sözcüsü, Gazze'de bebeklerin ölüme terk edilmesine "savaş suçu" diyemedi

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

ABD'nin savaş suçlarını soruşturup soruşturmayacağını söylemekten kaçındı

Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

Miller ise "Ben buradan asla bir değerlendirme yapmayacağım. Burada bir kanıt toplama sürecinin ardından bir karara varacağız." diye konuştu.

ABD'nin Gazze'de savaş suçlarına ilişkin kanıt toplama misyonu oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Miller, "Şu anda devam eden bir çatışmanın ortasındayız. Konuyu yakından izliyoruz. Ancak hangi adımları atabileceğimiz konusunda konuşmayacağız, şu anda hala büyük bir çatışmanın ortasındayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine, 29 Kasım'da ulaşılmıştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunmuştu.