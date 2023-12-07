Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 11:37

ABD Dışişleri Sözcüsü, Gazze'de bebeklerin ölüme terk edilmesine "savaş suçu" diyemedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenine ulaşılmasını, "savaş suçu" yerine "trajik bir olay" diye nitelendirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü, Gazze'de bebeklerin ölüme terk edilmesine "savaş suçu" diyemedi
[Fotograf: AA]

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

ABD'nin savaş suçlarını soruşturup soruşturmayacağını söylemekten kaçındı

Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

Miller ise "Ben buradan asla bir değerlendirme yapmayacağım. Burada bir kanıt toplama sürecinin ardından bir karara varacağız." diye konuştu.

ABD'nin Gazze'de savaş suçlarına ilişkin kanıt toplama misyonu oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Miller, "Şu anda devam eden bir çatışmanın ortasındayız. Konuyu yakından izliyoruz. Ancak hangi adımları atabileceğimiz konusunda konuşmayacağız, şu anda hala büyük bir çatışmanın ortasındayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine, 29 Kasım'da ulaşılmıştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik baskınlarında 42 Filistinli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
6 film vizyona girecek
12:45
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı
12:40
Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti
12:30
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
12:17
Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
12:08
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ