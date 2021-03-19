Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Hafta sonu toplu taşıma araçları çalışmayacak

Bakanlar Kurulu, yarın başlayacak 9 günlük Nevruz Bayramı tatili süresince toplu taşıma araçlarının çalışmaması yönünde de karar aldı.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

3 bin 325 kişi hayatını kaybetti

Resmi verilere göre, ülkede bugüne kadar 244 binden fazla COVID-19 vakası tespit edildi. 232 binden fazla COVID-19 hastasının iyileştiği ülkede 3 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 8 bin 750 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.