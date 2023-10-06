Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Michel, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.

Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada'da bir araya gelmiş, ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.

Aliyev'in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.