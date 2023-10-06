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Dünya
AA 06.10.2023 12:07

Rusya'dan Erivan'a ziyaret: Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesinin zamanını görüşmek üzere bugün Erivan'ı ziyaret edecek.

Rusya'dan Erivan'a ziyaret: Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek

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