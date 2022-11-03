Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Azerbaycan ordusunun özel kuvvetlerinin İran sınırında başlattığı tatbikatlar sürüyor
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özel kuvvetler birliklerinin Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında İran sınırında dün başlattığı tatbikatların devam ettiği bildirildi.
Tatbikatta, özel kuvvetler birliklerinin düşman hedeflerinin arasına sızarak çeşitli keşif ve özel operasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi.
Hava kuvvetleri, topçu birliklerin ve taarruz dronlarının desteğiyle gerçekleştirilen görevlerde belirlenen hedeflerin ve noktaların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı aktarıldı.
Tatbikat planına göre askerlerin yüksek dağlık ve ormanlık alanlarda karmaşık engellerin üstesinden gelme becerileri ve profesyonelliklerinin test edildiği aktarıldı.
Etiketler: Azerbaycan İran
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