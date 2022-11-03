Tatbikatta, özel kuvvetler birliklerinin düşman hedeflerinin arasına sızarak çeşitli keşif ve özel operasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hava kuvvetleri, topçu birliklerin ve taarruz dronlarının desteğiyle gerçekleştirilen görevlerde belirlenen hedeflerin ve noktaların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı aktarıldı.

Tatbikat planına göre askerlerin yüksek dağlık ve ormanlık alanlarda karmaşık engellerin üstesinden gelme becerileri ve profesyonelliklerinin test edildiği aktarıldı.