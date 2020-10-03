Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın zırhlı araçlarını imha etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor. Harekatta, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç imha edildi.
Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı.
Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:54
Son Haberler
- 10:11
- 10:02
- 09:58
- 09:58
- 09:48
Sıradaki Haber
Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz