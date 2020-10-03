Gazeteci Cemal Kaşıkçı bundan 2 sene önce vahşice katledildi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen cinayeti anlatan "Muhalif" adlı belgesel filmin galası yapıldı.

İsviçre'deki 16. Zürih Film Festivali'nde düzenlenen filmin galasında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Galaya, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgisini çeken yapımda Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in imzası bulunuyor.

Biletleri günler öncesinden tükenen belgesel filmi, ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş, eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.