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Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti
[Fotoğraf: AA]
Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopter, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal etti.
Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Mi8 askeri helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Shiretoko burnunda dün öğleyin 12.25 sularında Japon hava sahasına girdi.
Kazara sınır ihlali yaptığı kaydedilen helikopter, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetlerinin uyarıları sonrası, herhangi bir agresif tavır sergilemeksizin bölgeyi terk etti.
Dışişleri Bakanlığı kanalıyla olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildiği kaydedildi.
Etiketler: Rus askeri helikopter Japonya Mi8 tipi Hokkaido bölgesiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:15
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