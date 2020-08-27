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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, cephe hattındaki Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Etiketler: azerbaycan ordusu ermenistan ihaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:36
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