Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait dron ele geçirildi

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter drone ele geçirildiğini açıkladı:
"Paşalı ilçesinin Sultanbey yerleşim yeri yönünden fırlatılan Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait bir quadcopter, Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilçesinin Türkeş yerleşimi yönündeki birliklerinin savunma mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştı."
Bakanlık, Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından tespit edilen quadcopter dronun özel teknik araçlarla düşürülerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.