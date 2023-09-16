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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 16.09.2023 16:00

Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait dron ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter dronun, Azerbaycan ordusunun mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışırken ele geçirildiğini duyuruldu.

Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait dron ele geçirildi
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter drone ele geçirildiğini açıkladı:

"Paşalı ilçesinin Sultanbey yerleşim yeri yönünden fırlatılan Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait bir quadcopter, Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilçesinin Türkeş yerleşimi yönündeki birliklerinin savunma mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştı."

Bakanlık, Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından tespit edilen quadcopter dronun özel teknik araçlarla düşürülerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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